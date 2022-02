Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le stelle…

Una nuova giornata è appena cominciata e come al solito ci si chiede come andrà questo giorno. Oggi, martedì 22 febbraio, cosa dobbiamo aspettarci dalla vita? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox nel consueto appuntamento sui canali di Radio Latte Miele. Qui analizziamo con l’astrologo i segni di fuoco. La giornata di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, svolta vicina

Ariete, la svolta per la vostra vita si avvicina. Potete finalmente riprendere discorsi importanti per progetti futuri dopo un periodo che non è stato proprio il massimo della vitalità. La forza di volontà sarà ovviamente necessaria: l’Oroscopo Paolo Fox vi consiglia di dare tutto voi stessi per regolare le emozioni e indirizzare gli stimoli. Il cielo supporta la creatività: sfruttate al meglio il periodo per arrivare verso nuovi obiettivi.

Leone e Sagittario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Leone, l’agitazione sta caratterizzando l’ultimo periodo: siete parecchio turbati da qualcosa e il vostro umore ne risente, così come i rapporti con gli altri. Forse qualcosa in amore vi turba. L’Oroscopo Paolo Fox dice ch bisogna analizzare in maniera accurata non solo il rapporto con l’altra persona ma soprattutto la vostra vita: siete certi di ciò che volete? Nel mese di marzo comunque non avrete tempo per le paranoie: sarà il momento di agire.

Sagittario, sorridete! Il cielo è ottimo e favorisce un periodo di crescita, personale e nei rapporti con gli altri. L’Oroscopo Paolo Fox vi dà un consiglio prezioso: siate sempre ottimisti e disposti in amore. Questo atteggiamento può essere la chiave sia per il successo personale che professionale, che potrebbe non essere così lontano.

