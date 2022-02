Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: l’amore…

Nuova giornata, nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, che ci dà come di consueto qualche dritta su questo giorno appena cominciato. Come andrà il nostro martedì? Come affronteremo questo 22 febbraio 2022? L’astrologo ci parla attraverso i canali di Radio Latte Miele. Scopriamo le previsioni su Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, la settimana non è iniziata nel modo migliore

Toro, la settimana non è iniziata nel migliore dei modi, ma dai prossimi giorni avrete modo di recuperare. In questi giorni la posizione opposta di Mercurio condiziona sopratutto chi ha alcune faccende da sbrigare riguardanti la casa: qualcosa vi blocca e vi preoccupa più del dovuto. I prossimi due giorni saranno decisamente migliori sotto ogni punto di vista: pensate dunque a quello che vi aspetta e siate ottimisti, come dice l’OroscoPaolo Fox.

Vergine e Capricorno, oroscopo Paolo Fox

Vergine, siete in una situazione leggermente in bilico. Qualcuno non trova di buon gusto la vostra razionalità e potrebbe dunque mettersi contro di voi. I sentimenti per voi sono un campo intimo da vivere senza ostentazioni, ma attenzione però a non reprimere troppo le emozioni: questo potrebbe portarvi a situazioni scomode pur senza volerlo. Sul posto di lavoro c’è ancora qualche situazione spigolosa da chiarire: fatelo e sarete più sereni, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, avete tanti pensieri vi tormentano in questo periodo soprattutto per il da farsi da maggio in poi: il futuro a lungo andare vi preoccupa, ma non è il modo migliore per affrontare le cose da fare. La situazione vale sia per l’ambito lavorativo che per lo studio: cercate di ragionare a breve termine. In amore – dice Paolo Fox nel suo Oroscopo – siete alla ricerca di maggiore comprensione.

