Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Martedì che comincia con l’Oroscopo Paolo Fox nel consueto appuntamento sui canali di Radio Latte Miele. Come sarà la giornata appena iniziata? Cosa bisogna aspettarsi dall’amore, dal lavoro e non solamente? Lo scopriamo con l’astrologo che ha analizzato anche i segni di acqua. La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, l’amore ha bisogno di chiarimenti

Cancro, da diversi mesi che siete invitati alla calma pur non trovando proprio la via giusta per l’equilibrio. Qualcuno può aver vissuto momenti di tensione in famiglia sopratutto ad inizio febbraio e dunque l’umore e la situazione in casa potrebbero non essere proprio dei migliori. Il consiglio di Paolo Fox nel suo Oroscopo è: cercate di essere maggiormente tolleranti e opportunisti, le occasioni bisogna sempre sfruttarle. In amore qualcosa ancora sembra da chiarire.

Scorpione e Pesci, situazioni opposte. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Cari Scorpione, siete appassionati delle questioni intricate, vi piace scovare dietro agli indizi. Adesso siete alle prese con il capire cosa porta alla attuale apatia che state vivendo. Qualcosa in questi giorni vi rende giù di morale: è necessario quindi guardarvi intorno sia dal punto di vista materiale che sociale: cercate di capire cosa non va bene nelle persone che vi circondano. L’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio: occhio al mese di marzo dove tutto potrà sembrare più complesso del normale.

Pesci, per voi il transito di Giove è positivo ma siete voi a dover tirare fuori il meglio di voi stessi per cogliere l’occasione giusta che queste giornate di inizio settimana potrebbero offrirvi. Chi sta vivendo una situazione complessa in ambito sentimentale deve trovare la giusta via per migliorare la situazione: uno sforzo a volte è necessario. Il cielo attuale supporta chi ha bisogno di allontanare i dubbi. L’Oroscopo Paolo Fox vi dice: siate sempre ottimisti.

