Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2020, I Fatti Vostri/ Previsioni: Capricorno e Pesci al top

Oroscopo 22 gennaio 2020: i segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni a crescita, quelli che meritano quattro stelle. Gemelli: l’ondata vera è passata, è come se nel 2019 il segno sia stato immerso in una nuvola nera che ha lasciato un po’ di fuliggine in casa. Ci sono nuove persone con le quali parlare e con cui fare delle scelte, ma il passato è passato. Bisogna vedere come lo si è vissuto. Ci sono state situazioni difficili nel 2019 per un Giove opposto che ora non lo è più. Cancro: nel disagio generale, questo è un anno partito con Giove e Saturno in opposizione, questa è una settimana in cui si faranno delle scelte importanti che cambiano la vita. Arriveranno dei contatti giusti per fare quello che si vuole fare. Vergine: c’è un bellissimo transito della Luna, Urano è favorevole, anche nel caos si è tranquilli. Si fanno le scelte giuste perché si appartiene a un segno di terra che difficilmente non è oculato nelle scelte.

Oroscopo, quali sono i segni al top secondo le previsioni di Paolo Fox?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox analizziamo i segni al top attraverso quanto raccontato a I Fatti Vostri. Ecco quelli che meritano cinque stelle. Capricorno: il segno è attivo, propositivo e costruttivo. Fa sul serio. Si fanno delle scelte e non le si subiscono. Ci si potrebbe riprendere da un ingorgo mentale o sentimentale se si è vissuto una difficoltà. Dal punto di vista fisico si sta bene e si risolve un problema. Si hanno grandi mire, visto che si è il segno con le ambizioni più grandi dell’astrologia. Pesci: è un periodo buono, bisogna rafforzare le difese immunitarie. Venere è in transito nel segno, Giove e Saturno sono importanti, anche le situazioni di privazione possono essere utili per riscattarsi da un periodo non facilissimo. Si è spesso esigenti e non ci si accontenta, ma tutto può cambiare in questo momento.

