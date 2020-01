Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 gennaio 2020/ Leone, Ariete, Toro, Vergine, Cancro e…

Oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta alle previsioni su LatteMiele. Partiamo dallo studio di Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: mercoledì e giovedì sono giornate sottotono in cui cercare di mettersi in gioco lentamente. In Primavera arrivano delle buone notizie, non è così lontana anche se sembra esserlo. Entro il 20-21 marzo arrivano buone opportunità. In amore arrivano soluzioni molto prima con un febbraio caldissimo. Toro: di oggi si potrebbe ricordare qualche disputa in amore e nei rapporti. Si vuole imporre la propria volontà, perché ci si è stancati di aspettare risposte che non arrivano. Gemelli: giornate interessanti che portano emozioni. E’ normale che ci siano alti e bassi. Si dice a chi è stato molto affaticato dall’anno scorso. Riprendere quota, soldi e un ruolo non è facile. C’è chi pensa di aver sbagliato tutto. Si dovrà ripartire da dove ci si era fermati.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine che giornata sarà?

Diamo uno sguardo a Cancro, Leone e Vergine seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Cancro: ecco due giornate con la Luna opposta, nonostante questo quattro stelle di fortuna. Ci sono mille tensioni in ballo ce la si cava piuttosto bene. Da ora non ci si mette più a discutere. Se qualcuno è avverso si snobba e tutto diventa più facile. Si deve curare lo stomaco. Leone: piace ragionare in grande soprattutto quando si hanno buoni risparmi da parte. Con Sole e Mercurio opposti il problema denaro diventa più pesante. Si va di caso in caso tra chi deve dei soldi e chi deve risparmiare. Entro metà anno alcuni dovranno cambiare lavoro. Tutto a rallentatore, ma l’amore accelera. Vergine: giornate importanti con Luna, Giove, Saturno e Urano in aspetto positivo. Più si è in vista più si viene attaccati, ma si supera tutto grazie al ragionamento. 48 ore benefiche se sono state fatte richieste arriva una risposta.

