Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 gennaio 2020/ Scorpione, Pesci, Acquario chi al top?

Oroscopo, previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2020 ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: si può pensare che il passato conti, soprattutto se sono state date risposte che non si sentivano. Tante volte si torna a casa pensando che è stato fatto un errore. In realtà l’educazione e il perbenismo e l’opportunità del momento suggeriscono di fare delle scelte che non si sentono. Siccome non si riesce a non dire ciò che si pensa, quando si tergiversa si finisce per prendersela con sé stessi. Scorpione: bisogna stare attenti alle questioni economiche e personali. Tra venerdì e domenica bisognerà stare attenti a non perdere la pazienza, cosa capitata un po’ troppo spesso. Negli ultimi tempi c’è stato un calo fisico. Attenzione a non perdere cose importanti. Quando si è nervosi non si è più meticolosi come al solito, ma istintivi. Sagittario: si può superare una prova e questo giorno aiuta al confronto con gli altri. la settimana è partita in maniera debole, ma piano piano si cresce. Si devono curare i postumi di un fastidio fisico.

Paolo Fox, oroscopo oggi 22 gennaio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 22 gennaio 2020 con Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: artigiani e chi lavora in proprio non è può che avvantaggiarsi in un anno molto importante. Se si chiude una porta si apre un portone. Dalle situazioni più complicate nascono momenti di gloria. Acquario: Non è tanto il segno che si pone di fronte a un bivio. Probabile che gli eventi della vita portino a fare qualcosa di nuovo, sempre in positivo ma molto importante che sarà una cosa diversa rispetto al passato. Pesci: Si è attivi nel volontariato. Si aiutano gli altri perché questo aiuta sé stessi. Piccole rivincite e soddisfazioni. Se qualcuno ha fatto del male nel passato ora è possibile che sia fuori gioco e non possa ghermire. Si è liberi da situazioni pregresse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA