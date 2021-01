Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 gennaio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo a spron battuto con il segno del Cancro! Questo fine settimana sembra riportare a galla il desiderio di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso, nonostante in amore continuino ad esserci alcune perplessità importanti. Attenzione a non lasciare che la malinconia e i sentimentalismi portino avanti relazioni che hanno ormai esaurito il loro potenziale. Ogni tanto voi correte questo rischio…

Passiamo allo Scorpione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox una Luna opposta sembra suscitare alcune importanti riflessioni riguardo diverse situazioni personali, facendo sorgere qualche dubbio sul piano economico e sentimentale. Queste settimane invitano a considerare attentamente i propri impegni e le proprie responsabilità per cercare di organizzare tutto nel migliore dei modi. Attenzione a non assumere atteggiamenti eccessivamente provocatori in amore.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo ma non ultimo, il segno Pesci. Le difficoltà nate nel corso del 2020 all’interno di una relazione sentimentale potrebbero non essersi ancora esaurite, tornando a creare tensione in questa giornata. Questo fine settimana potrebbe far sorgere qualche piccolo dubbio.



