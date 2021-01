Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa venerdì 22 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per voi del segno dei Gemelli l’avvicinarsi del fine settimana sembra offrire qualche occasione in più per risollevare una questione amorosa che negli ultimi tempi potrebbe essersi trovata a vivere qualche difficoltà. Riuscire a recuperare un po’ di serenità in questo momento sembra indispensabile per riuscire a realizzare i progetti che si desidera portare a compimento: buone notizie in arrivo.

E passiamo quindi alla Bilancia. La giornata di oggi sembra regalare delle emozioni molto positive, che potranno esprimersi al massimo durante il fine settimana. Le piccole questioni nate nel corso dei giorni scorsi all’interno di alcune relazioni familiari potranno essere gestite con maggior facilità, recuperando all’occorrenza anche un sentimento amoroso.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Dulcis in fundo, è il turno dell’Acquario. Nonostante questa si delinei come una situazione di grande forza, per riuscire a sfruttare al massimo questa situazione astrologica potrebbe essere necessario rinunciare ad alcune situazioni e mettere da parte i propri timori relativi al futuro. Entro metà Febbraio sarà finalmente possibile concretizzare un cambiamento.

