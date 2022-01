Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Sabato 22 gennaio, come al solito l’Oroscopo di Paolo Fox ci fa compagnia anche in questa giornata. Per sapere come sarà il nostro inizio weekend, l’astrologo ci aiuta con le sue previsioni fatte sui canali di Radio Latte Miele. Qui tutto ciò che c’è da sapere sui segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Cancro

Cancro, cosa puoi aspettarti da questa giornata? Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, per questo segno è utile il sabato e di meno la domenica. In questa giornata ti troverai in una situazione difficile, in cui alcuni elementi non sono andati avanti. Nell’aria comunque c’è un rinnovamento. Inizia il sole a dare un maggiore impulso alla capacità d’intuizione, anche se è difficile dimenticare il passato, soprattutto se ha comportato dei problemi. Alcuni hanno avuto tante difficoltà, tanto che adesso si trovano di fronte a una nuova vita. Proprio per questo, spesso per questo segno abbandonare amicizie conosciute da tempo è difficile.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Scorpione e Pesci?

Scorpione, per te questo fine settimana parte bene. Oggi c’è la luna attiva e quello che può essere complicato in questi giorni è il rapporto in famiglia, soprattutto a causa di qualche tensione che può riguardare il denaro. L’Oroscopo di Paolo Fox ti dice: attenzione se ci sono delle cause, delle questioni legali, che bisogna chiarire da tanto tempo. Chi deve cambiare casa deve stare attento anche alle clausole scritte in piccolo, se c’è un contratto.

Pesci, per te questo cielo è importante e alla fine del mese parla d’amore. Come ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox, Giove sarà in buon aspetto a Marte e a venere. Hai cambiato registro in amore, stai programmando qualcosa di bello, non frenarti proprio ora, perché queste sono stelle che dicono che hai veramente molta voglia di rimetterti in gioco rispetto all’anno scorso. Non sottovalutare proposte di lavoro, ma devi metterti in gioco.

