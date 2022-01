Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia, Acquario: fortuna e amore

Un altro sabato è pronto ad essere vissuto a pieno. Come andrà questo 22 gennaio per i 12 segni zodiacali? Come ci dice l’Oroscopo Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele, ogni segno avrà il suo destino in questa giornata. Cosa aspettarsi, dunque? Qui vedremo come sarà il sabato di Gemelli, Bilancia e Acquario, segni di aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Tutto su Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, cosa aspettarsi?

Gemelli, per te questo week end ha una missione da compiere nel cielo. C’è come l’ambizione di superare delle tensioni recenti, e questo potrebbe essere il giorno giusto per superarle. Questa giornata non è così importante per una dissonanza della luna, che però disturba la mente della relazione. Quindi in tutte le storie in cui non va bene l’aspetto mentale, può nascere una complicazione e questa si riflette anche nei rapporti tra genitori e figli. L’Oroscopo Paolo Fox vi avvisa: fate attenzione alle parole, oggi più che mai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, amore e fortuna

Bilancia, questa situazione di tensione si è sbloccata da quando il sole ha iniziato un transito importante nel tuo segno. È un periodo fondamentale – come dice l’Oroscopo Paolo Fox – per la creatività, ma anche per rinnovare l’ambiente in cui ti trovi. Vorrai migliorare l’aspetto esteriore delle cose: per te è importante stare bene in un ambiente favorevole, perché altrimenti non riesci a dare il massimo. In amore restano delle intolleranze da digerire: a volte tirare giù un boccone amaro è necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Acquario, per te subito un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: non stare con le mani in mano, l’avventura torna con il sole nel segno. Per te ci saranno soddisfazioni: è un periodo intenso, forse vuoi cambiare vita. Il problema principale è come sempre il denaro, che forse non basta per quello che desideri fare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA