Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, che oggi andrà ad analizzare proprio questo sabato 22 gennaio. Come sarà questo inizio weekend per i vari segni? L’Astrologo li ha analizzati sui canali di Radio Latte Miele. Qui la giornata di Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, periodo interessante

Toro, come sarà per te questo sabato 22 gennaio? L’Oroscopo Paolo Fox ci parla di una giornata tutto sommato interessante. Il fatto che il segno del Toro voglia andare avanti nei progetti è ovvio e necessario, perché Marte inizia un transito bello. Questo è il periodo interessante per le collaborazioni e questioni della casa. I primi giorni del prossimo mese saranno molto interessanti. Amore? Solo una parola: sì. Buttati.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno tra momenti ok e altri meno

Vergine, questo è un cielo limpido e importante. Se non vivi una novità, vuol dire che non la desideri. Bisogna esporsi, non ti chiudere in casa: segui il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox. Se hai un programma da portare avanti avrai grandi soddisfazioni, specialmente i primi di febbraio e dovrai prepararti già da adesso. Comunque puoi sorridere: questa luna regala ancora di più, incontri importanti, matrimoni e fidanzamenti. Chi ha una storia che non va, avrà il coraggio di dire basta senza soffrire.

Capricorno, per te questo week end non si sta per aprire in grande stile. Questa è una giornata che comunque sia ti aiuterà a portare avanti dei progetti. Entro il 31 ci saranno grandi pianeti, quindi don’t worry! Puoi programmare un incontro e qualcosa d’importante. Sabato è la giornata top per fare una scenata a una persona che non si comporta bene; basta che lo geli con una occhiata, è la tua tattica preferita. L’Oroscopo Paolo Fox, dunque, non prevede un grande sabato per te, ma non disperare: ci saranno presto momenti migliori.

