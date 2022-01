Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Tutto su Ariete, Leone e Sagittario

Arriva un altro weekend. Come andrà questo sabato 22 gennaio per i 12 segni zodiacali? Come ci dice l’Oroscopo Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele, potrebbe essere una giornata interessante sotto vari punti di vista. L’analisi dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, amore e lavoro

Ariete, cosa puoi aspettarti da questa giornata? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, il fatto importante degli ultimi giorni è un indizio di forza in più. Stiamo vivendo tempi difficili, ma ci saranno situazioni importanti anche per te, dunque non disperare. Non è tutto ancora visibile e chiaro perché da adesso all’inizio di febbraio ci saranno tensioni, ma poi le stelle daranno qualcosa di più. Mi raccomando, quindi, mantieni la calma, perché se ancora non è arrivato qualcosa, arriverà. In amore, magari c’è una lontananza fisica, che forse va compensata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2022/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Leone e Sagittario

Leone, molto intrigante questo cielo per gli incontri e molto importante tentare di recuperare forza fisica. Mercurio toglie il disturbo il 26-27 e poi torna all’attacco nei giorni di San Valentino e quindi avrai tempo per superare fastidi fisici. A lavoro, anche se sono arrivati impegni nuovi, molti hanno cambiato mansione. Per te sembrava una grande cosa, ma si è rivelato meno gratificante. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice di fare attenzione in amore perché questo è un periodo in cui non cerchi nessuno, ma vuoi essere cercato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Per il Sagittario, cosa c’è in serbo? Il sole è ritornato favorevole, anche se oggi sei un po’ ombroso e prendi tutto di petto. Lunedì sarà una giornata ambiziosa, ci saranno tanti progetti in ballo e l’unico problema potrebbe essere l’esito di alcune questioni lavorative. Se hai iniziato un progetto, forse non sta andando come vorresti. L’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio per te: attenzione ai rischi, bisogna essere prudenti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA