Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 22 giugno 2019: Scorpione, Capricorno, Toro, Ariete, Cancro

Oroscopo oggi sabato 22 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista prepotentemente anche per la giornata di oggi sabato 22 giugno 2019. L’astrologo ha come sempre parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno durante la rubrica Latte e Stelle. Il Leone è sotto pressione, così come il Sagittario. Saranno giornate non facilissime per entrambi da gestire. La Vergine invece sta vivendo in un momento di grande confusione. I Pesci hanno bisogno di essere amati e coccolati, se non trovano questo nella propria storia d’amore potrebbero cercare altrove. La Bilancia è preoccupato sia sul lavoro che in amore, non è una situazione molto semplice e che scorre, bisogna però ragionare e provare ad avere la testa sgombra dalle preoccupazioni. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora scendiamo nel particolare dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: la prima parte di questo sabato è sotto pressione e da domenica andrà meglio. Questo weekend porterà grandi soddisfazioni fino al mese top di agosto. Dipende dalle circostanze, ma alcuni vogliono vivere l’amore a tutto tondo sposandosi o convivendo. Vergine: il tema della confusione sarà la dominante di questo weekend, strano a dirsi perché si è rigorosi e attenti ai dettagli. Forse c’è qualcosa che salta come un appuntamento o qualcosa di importante. Bilancia: anche se so vorrebbe vivere la giornata in questo periodo c’è una preoccupazione continua, dall’amore al lavoro. Questo è un sabato sottotono dal punto di vista pratico. Scorpione: in questo weekend il segno è ambiguo e forse si è agitati al mattino, poi si annuncia una domenica di recupero.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: il segno in amore e in famiglia è un po’ indeciso in questo periodo, si potrebbe avviare una valvola di sicurezza e scappare lontano. Se si vede un Sagittario che non torna a casa all’ora giusta non si deve pensare che stia mettendo le corna, ma sta magari mettendo ordine alla propria vita rivalutandola e pensando cosa è giusto e cosa no. Capricorno: le relazioni d’amore possono recuperare terreno e i sentimenti, col lavoro, saranno protagonisti nell’autunno 2019. Non è che con una bacchetta magica si risolvono tutti i problemi della vita. Chi ha vissuto molte difficoltà entro la fine dell’anno può risolvere. Questo weekend però aiuta e magari anche col partner ci sarà un ritorno visto che ad aprile c’è stata una crisi. Acquario: Moto e treno sono i mezzi di solito preferiti perché dal primo si può scendere alla prima fermata e si è liberi, con la seconda si può aggirare il traffico. In qualche modo si deve divagare la mente. Pesci: I nati sotto il segno dei Pesci hanno bisogno di tanto amore e qualche conferma in più. Chi non le trova nella situazione che vive può cercare altrove.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo il giro dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: I rallentamenti che sono arrivati vanno superati. Tutto quello di buono che c’è nel 2019 arriva da oggi a settembre per questo non ci si deve fermare mai. Questo weekend può portare qualcosa di più in amore. Toro: Discorso diverso è per chi ha avuto dei problemi magari fisici. La vita può cambiare perché ci sono nuovi riferimenti e si capisce che bisogna vivere a tutto tondo. Gemelli: il segno a volte sbaglia perché si fanno le cose con un po’ troppa superficialità. In questo periodo si è in una condizione strana, perché non tutto dipende dal segno. Se ci sono state delle ambiguità non è colpa sua. Questo è un periodo in cui si devono fare solo le cose in cui si crede davvero. In amore può tornare un piccolo momento di tensione, la speranza è di avere qualcuno a fianco in grado di ascoltare e raccogliere i pensieri. Una volta tanto si ha bisogno, di solito si è disponibili a parlare con gli altri ora c’è bisogno di sfogarsi. Cancro: sabato e domenica sono due giornate importanti, ma che settimana pesante quella che è appena passata. Si sono iniziate delle cose nuove e carine, ma tutto costa fatica. Le cose che si fanno sono fatte bene, ma le persone non le riconoscono come importanti. Con Marte in transito nel segno ci si può arrabbiare. Se si ha una persona del Cancro vicino e la si ama non gli si deve dare contro.



