Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2020: Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci fornisce ulteriori informazioni per l’analisi di altri due segni. L’Ariete questa settimana inizia con fatica e martedì e mercoledì saranno giorni migliori. Ogni tanto saltano i nervi e questo Mercurio in aspetto critico, Marte spinge ad essere ribelle e Giove poi in particolare invita a stare attenti alle questioni legali. Questo è un momento in cui la tensione può essere sparsa, anche in amore.

Il Toro deve definire questioni su casa, amore e famiglia, se c’è l’ufficialità di un accordo non si deve farlo saltare. La Luna tocca il settore dei viaggi, si è rimasti fermi, ma ci si deve muovere per esplorare. Cambiamenti su casa e ufficio.

Scopri l’oroscopo di Gemelli e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo avanti per la giornata di oggi. I Gemelli è sempre spinto dalle stelle. Il compito di un astrologo è collegare le posizioni dei pianeti ma non è magia. Questo va detto perché ci sono possibilità in più per poter reagire in una fase di blocco. Saturno ancora spento ma luglio aiuta con accordi. L’amore è sempre presente nella vita, chi ha una storia la porta avanti.

Il Cancro è molto attratto da ciò che è magico e oscuro e non si scherza perché la Luna a volte c’è e a volte non si trova con la Luna nuova. La fase della Luna, visto l’aspetto che coinvolge, per il segno è importante perché riporta ai bei ricordi e ispira. Le emozioni sono una guida in questa giornata.



