Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L‘oroscopo di Paolo Fox è ancora protagonista a LatteMiele per oggi, 22 giugno 2020. Soffermiamoci sui segni da considerare al top. I Gemelli vivono un momento di grande crescita, spinti dalle stelle. In questo momento c’è grande forza per reagire e trovare la strada per raggiungere i propri obiettivi. Lo Scorpione si sentirà decisamente forte in questo inizio di settimana. Entro il mese di novembre poi ci sarà la forza per rimettersi in gioco. Alcune questioni vanno ridiscusse perché non sono andate come si voleva. Il Sagittario ha una grande energia e questo può portare a vivere dei successi veramente importanti. Grazie a forza e determinazione si possono raggiungere dei risultati che presto regaleranno soddisfazione. I Pesci si trovano in un momento in cui c’è forza e determinazione per raggiungere quello che si è progettato nel tempo. I propri intenti saranno dunque rafforzati dalla voglia di raggiungere sempre i risultati.

Oroscopo Lavoro: Soffermiamoci ora su questo campo così importante per la vita di ognuno di noi. Il Toro è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione. Saranno diversi i cambiamenti con chi magari nei prossimi giorni potrà dare una sterzata a quanto accaduto, raggiungendo i propri risultati grazie alla voglia di fare. Saturno spento ostacola i Gemelli che però si troveranno a luglio a vivere con favore gli incontri. Il Leone è sul piede di terra. Il segno si sente in un momento non facile da gestire, perché c’è stata la delusione di come si è stati trattati da una persona che si considerava importante. La Vergine è in un momento in cui è in grado di fare, con una maggiore capacità e voglia rispetto agli altri. La Bilancia deve stare attenta a non portare sul posto di lavoro tutto il nervosismo che lo ha caratterizzato in questo ultimo periodo. Sicuramente se qualcuno tenderà la mano ci sarà la possibilità di dare una svolta anche al futuro.

Oroscopo amore: e l’amore? Ecco cosa dice Paolo Fox. L’Ariete vive un momento di grande tensione che potrebbe portare anche all’interno delle sue relazioni sentimentali. I Gemelli sono in un momento di grande spinta e voglia di raggiungere i propri obiettivi. I sentimenti sono sempre presenti nella vita e sicuramente se c’è una bella storia in piedi questa si porterà avanti. Il Cancro vede i sentimenti e le emozioni in grado di dare una spinta e di essere in un certo senso una guida. Il Leone si deve lasciare andare dopo un periodo in cui è stato piuttosto bloccato e non in grado di vivere l’amore come avrebbe voluto. La Bilancia vedrà queste ore regalare qualcosa in più. Chi non si trova a vivere una storia d’amore come vorrebbe la cerca e prova a mettersi in gioco. Il Sagittario ha grande forza in questo periodo, ma si trova a vivere una penalizzazione per quanto riguarda i sentimenti. Forse è il caso al momento di occuparsi d’altro.



