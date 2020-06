Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2020: Leone e Vergine

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox va avanti. Il Leone è sempre sul sentiero di guerra, si è arrabbiati per il modo nel quale si è stati trattati. Il segno è legato all’orgoglio e in questo momento si vuole rimanere legati a situazioni che interessano. Bisogna lasciarsi andare all’amore.

La Vergine è uno dei segni che reagisce meglio alle provocazioni e, inoltre, si è anche tra coloro che hanno una maggiore capacità di fare. Agosto aiuta i sentimenti fino ad ora tenuti da parte.

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia ha un giorno nervoso, giugno e luglio si sapeva che sarebbero stati di scarsa vitalità. Forse si è arrabbiati con qualcuno che ha abbandonato il segno. Ci si trova in un momento di rivoluzione che riguarda l’amore. L’amore riserva qualcosa in più, chi non ha una storia stabile la cerca.

Lo Scorpione è forte in questo inizio di settimana, entro novembre ci si rimette in gioco. Vanno chiuse tutte le questioni di carattere economico e pratico, che non sono andate ben. Chi ha un’attività che comporta spostamenti e i cambi di ruolo poi daranno possibilità di cambiare sede o mansione. Ci si deve preparare a fare cose importanti. Agosto intrigante.



