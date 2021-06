Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 22 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro al mattino si potrà avere una buona luce da parte di queste Stelle perché c’è un Sole molto bello, Venere che lavora per questo segno e bisognerebbe cercare emozioni importanti. C’è bisogno di avere amori tranquilli e questa venere potrebbe anche portare un’emozione in più. Stelle interessanti anche per coloro che hanno vissuto una crisi in amore perché adesso, piano piano, tante cose si potranno risolvere.

Oroscopo Paolo Fox 21-22 giugno/ Cancro in recupero, acquario rivoluzionario

Per quanto riguarda lo Scorpione? Importante non sottovalutare gli eventi: Venere è in aspetto buono. Per i Pesci l’amore viaggia con Venere attiva, chi è separato vuole fare delle conoscenze ma senza esporsi troppo. Quelli che hanno vissuto una grave crisi tra Aprile e Maggio possono piano piano recuperare fiducia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Che giornata sarà Ariete, Leone e Sagittario

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: sarà una mattinata interessante anche se in serata potrà arrivare qualche tensione. La novità però è Giove nel segno, sarà splendido nel 2022 ma adesso, facendo capolino, suggerisce le mosse più utili per vivere un anno importante come il prossimo e quindi, anche a costo di una piccola crisi personale, presto ci sarà una rimonta. Cambiamenti per quanto riguarda il lavoro non sono da escludere, forse non desiderati. Un progetto va al rallentatore, ultimamente alcune situazioni non hanno avuto il peso e il successo desiderato ma anche questo aiuta a cambiare rotta.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci cosa prevedono le stelle

Per lo Scorpione in questi giorni si è particolarmente nervosi ma questa agitazione alla fine frutta, perché se fino ad oggi si è portato avanti dei progetti che non piacevano solo per quieto vivere, da adesso questo non sarà più fatto. Questa agitazione si trasformerà in rabbia, rischiando però di passare dalla parte del torto se si eccede. Lo Scorpione esce da un lunedì pesante e questo martedì suggerisce un contatto più tranquillo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA