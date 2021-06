Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 22 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: giornate particolari, c’è tanta voglia di fare ma bisogna fare attenzione alle questioni legali, non va dimenticato che c’è Giove dissonante che non per tutti rappresenta la causa dei problemi ma magari c’è da contestare un addebito o una questione tecnica o burocratica.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo weekend non bisogna perdere l’occasione di mettere in chiaro alcune questioni di lavoro perché in questo momento la propria attività è al centro delle stelle che privilegiano la voglia di fare dei nati sotto questo segno. Per l’Acquario cielo importante e di recupero, in realtà l’Acquario cerca l’indipendenza e soprattutto di cambiare vita. Spesso le cose che non riusciamo a fare noi riesce a farle il destino, quindi o si sceglie perché si pensa di aver fatto un passo in avanti, ma in effetti sono stati gli eventi ad apportare un cambiamento che mesi fa non si voleva, oppure semplicemente bisogna lasciarsi andare alla corrente.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: L’amore richiede pazienza almeno fino a giovedì. Per l’Acquario questo è un anno rivoluzionario, un anno in cui tanti Acquario non faranno più ciò che hanno fatto per anni. Quindi ci sono delle nuove complicità, nuove collaborazioni, e questo può capitare anche in amore. Per la Bilancia Venere contraria parla di un amore stanco e messo da parte perché ci sono altre situazioni che pressano. Questa Venere contraria può inoltre indicare che magari in questi giorni il partner non sta bene, può aver avuto un piccolo fastidio e bisogna stargli dietro, il che può limitare un po’ il proprio raggio di azione e preoccupare un po’. Nuovi amori sottotono.

