Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 22 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, è importante ricordare che le sfide sono pane per i nati sotto questo segno e questo vale anche per l’amore: comunque le cose cominciano effettivamente ad ingranare.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche se si è raggiunto e vinto una grande sfida, arrivando primo in una situazione negli ultimi mesi, ora sarà importante tenere testa alle proprie capacità e dimostrare ancora di essere forte: questo naturalmente può generare un po’ di stress. A Luglio invece ci sarà un cielo molto importante per l’amore, dunque sarà importante non sottovalutare gli incontri sin da ora.

Per il Sagittario siete in cerca di emozioni perdute anche se sarà Luglio il mese con Venere super. Si può dire che già in questi giorni un’amicizia tornerà importante e sarà possibile liberarsi anche da tanti presupposti negativi.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, questo non è un periodo facile ma è comunque pieno di prospettive, c’è dunque un grande cambiamento rispetto agli inizi di quest’anno. Per questo segno l’importante è sempre avere un obiettivo e raggiungerlo e quando un obiettivo non c’è né un progetto da sostenere subentrano noia e malessere. Ovviamente più questo progetto è difficile da raggiungere e completare più serve applicazione, è normale dunque che ogni tanto l’Ariete sia un po’ giù di corda o agitato.

. Per il Leone sarà importante credere sempre nelle proprie capacità, l’importante è che anche gli altri però ci credano, col Leone che ama sempre stare al centro dell’attenzione. Questo Saturno opposto rivela che ci sono tante belle idee in ballo ma ci sono anche tanti ostacoli da superare: ostacoli tecnici, economici o burocratici o che possono riguardare permessi che non sono arrivati, senza dimenticare che c’è anche qualche piccolo debito legato al passato. Spesso il Leone si ritrova in ansia da prestazione proprio per quanto riguarda il lavoro.

Per il Sagittario mercoledì e giovedì saranno giornate interessanti e anche per quanto riguarda il lavoro alcune idee viaggeranno in maniera più libera. Per i contratti e gli accordi però c’è ancora qualcosa che non va.

