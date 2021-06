Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021/ Toro, Vergine e Capricorno cosa dicono le stelle?

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 22 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro si può aver rinunciato a qualcosa a livello professionale oppure ci sono dei cambiamenti o delle chiusure che bisognerà accettare. Saturno dissonante rappresenta il fatto che bisogna saper accettare anche i no e questo sarà importante per iniziare anche a portare avanti iniziative proprie in tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come i nati sotto questo segno si ritroveranno messi alla prova e conseguentemente non si sentiranno tranquilli: contratti e accordi sono in alto mare oppure non c’è soddisfazione su come sono stati scritti, questo porterà a uno stato di stanchezza che si protrarrà fino a giovedì prossimo. Per il Capricorno per il lavoro piano piano si tornerà in sella ma c’è incertezza sull’accettare o meno una proposta. In realtà da questo punto di vista ci sono tante perplessità che comunque andranno via molto presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione e Pesci

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Questa tensione che c’è nell’aria, complici Mercurio e Giove, inizierà a farsi sentire in maniera più pesante, come se ci fosse da giocare a braccio di ferro, idealmente, con qualcuno: un superiore al lavoro, un amore, un amico, dipende dalle situazioni. Per il Capricorno se c’è una persona che si stima e si ama sarà opportuno starle accanto, tuttavia questa Venere opposta, questo Sole opposto dicono che non ci si sente compresi. Oppure nella prima parte di questo mese di giugno ci sono stati dei veri e propri malesseri e fastidi, ecco perché ora sarà importante ritrovare non solo la voglia di amare ma anche un bel tono fisico.

Oroscopo Paolo Fox 21-22 giugno/ Cancro in recupero, acquario rivoluzionario

Per il Toro: i nati sotto questo segno sono sempre pronti a mostrare le unghie se qualcosa non va. In generale il Toro è abbastanza tranquillo ma quando ci sono delle situazioni che non funzionano tende a intestardirsi. Possibili arrabbiature se qualcosa non va nel lavoro oppure nei tentativi di salvare un amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA