Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Tocca a Bilancia, Scorpione e Sagittario: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di mercoledì 22 giugno 2022.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sulla Bilancia

Bilancia: Non escludo che in questo momento tu sia contro tutti o semplicemente un po’ preoccupato per delle questioni personali che non sono state chiarite. Un po’ di attenzione riservatela alla forma fisica, lo dico da tempo ai nati Bilancia che, in particolare, da marzo di quest’anno, si sono resi conto di non essere così forti e hanno avuto bisogno di cure. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox un po’ di cautela anche oggi è necessaria e si recupera da domani pomeriggio. Attenzione in amore, perché, anche se hai la persona migliore al tuo fianco, in questi giorni potresti mettere in discussione tutto.

Mercoledì 22 giugno, la giornata di Scorpione e Sagittario secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Sfruttiamola questa giornata perché è l’ideale per mettere in chiaro qualcosa. Le persone che hanno un’attività in proprio potrebbero anche guadagnare qualcosa in più: sblocchi di trattative, contratti e accordi. Tu vuoi che tutto sia chiaro e lineare ed è per questo motivo che ultimamente sei diventato molto pignolo, con buona pace di quelli che ti circondano. In famiglia bisogna ricucire uno strappo: attenzione ai rapporti genitori e figli.

Sagittario: Bello questo cielo per chi vuole sposarsi, convivere o ha la possibilità di avere un figlio. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Sagittario, in generale, vuole mettere dei punti fermi nella sua vita. Quelli che sono già sposati e hanno già dato, da questo punto di vista, si sentono pieni di buona volontà e desiderano percorrere anche nuove strade. L’unico problema può essere dato dal fatto che ogni volta che ci impegniamo molto in qualcosa, inevitabilmente si riduce il nostro raggio di azione e limitiamo un po’ la nostra libertà. Quelli che adesso hanno sottoscritto un patto o un accordo si sentono un po’ limitati per il proprio futuro.

