Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Per la giornata di mercoledì 22 giugno 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno

Capricorno: Giornate faticose, giornate in cui è anche difficile recuperare tranquillità. C’è chi è in contrasto con un capo e chi semplicemente deve ripartire da zero oppure chi non si sente abbastanza amato. Di lotte ce ne sonno state tante e molti Capricorno si sono sentiti sottovalutati e chi ha vissuto un problema di lavoro, in primavera, adesso sta cercando di recuperare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarebbe il caso, se possibile, di non prendere tutto di petto. Tra oggi e domani, i nervi scatteranno, ma sarà per cose di poco conto o comunque, visto che hai le spalle larghe, cerca di farti scivolare le cose addosso.

La giornata di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Questo è un cielo importante, ma sei distolto da preoccupazioni familiari. Per esempio, nei rapporti genitori e figli c’è da avere pazienza. Le stelle annunciano grandi novità, cambiamenti netti e lotte per ottenere ciò che desideri. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia di Lasciar passare queste giornate senza agitare troppo le acque intorno a te. Per l’amore, buone nuove! Venere dal 23 inizierà un transito che protegge e quindi ti sentirai nuovamente amato e potrai dare amore. Qualche Acquario cercherà anche la trasgressione. Voglia di andare lontano e frequentare posti in cui sia possibile fare incontri e vedere gente nuova.

Pesci: È un cielo promettente per il lavoro e le questioni di carattere pratico. Da poco hai forse vissuto una bella novità. Addirittura ci saranno nativi del segno che faranno pace con un loro nemico, nell’ambito del lavoro: in questo periodo conviene sottoscrivere armistizi. In amore, c’è tanta agitazione. Forse qualcosa non va per il verso giusto: nulla di grave se vivi un rapporto da tempo, ma se qualcosa in un legame nato da poco non funziona, bisognerà chiarire per tempo tutta la situazione, anche perché andiamo incontro a un weekend, sabato 25 e domenica 26, in cui ci saranno delle cose da dire e siccome, quando alcune situazioni non ti piacciono, non le mandi a dire, forse è meglio risolvere prima qualche difficoltà. Dovrai farti in quattro per superare un problema.

