Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 22 giugno 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Ariete, che mercoledì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ariete: Stando all’l’Oroscopo Paolo Fox mai come in questo periodo ti sei sentito eccitato, magari anche arrabbiato perché sappiamo che, quando ti gira bene, affronti tante cose contemporaneamente, con il rischio di fare confusione. In questo momento, siccome sei alla riscossa, rispetto agli inizi dell’anno che hanno tolto tanto, cerca di fare le cose con ordine. Una giornata impetuosa, come solo tu sai essere, e piena anche di stimoli che potrebbero riguardare l’amore.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Toro e Gemelli?

Toro: Ci sarà qualcosa di cui discutere tra mercoledì e giovedì, quando, tra l’altro, la Luna arriverà nel tuo segno zodiacale. Cosa fare in questi casi? Ascoltare il partner, sicuramente, e cercare anche di risolvere dei piccoli problemi personali che potrebbero essere, per esempio, di tipo economico. Nonostante questo però le questioni materiali non devono influenzare in maniera eccessiva quelli sentimentali, sarà fondamentale mantenere le priorità ben chiare in mente. Nell’ambito del lavoro, ti è sembrato di essere stato ridimensionato, ma è davvero così? Forse sei tu che stai cambiando obiettivi rispetto al passato. Amore sempre protetto da Venere.

Gemelli: Da giovedì inizierà un bellissimo transito, quello di Venere nel segno. Un transito che allieta e, in qualche modo, si conforma anche al volere di Mercurio, già in transito nel tuo segno, che rappresenta l’allegria, la voglia di avere contatti piacevoli e di mettersi in gioco. Mai come in questo periodo i Gemelli avranno la possibilità di fare colpo, ma è chiaro che non bisogna chiudersi in casa. Buone le nuove idee.

