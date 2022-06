Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2022/ Quali al top tra Cancro, Leone e Vergine

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo mercoledì 22 giugno 2022 per Cancro, Leone e Vergine: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende il Cancro? Le previsioni Oroscopo Paolo Fox

Cancro: Se devi rinunciare a qualcosa nell’ambito del lavoro, a un incarico o a un progetto, forse è meglio così. A volte il destino sembra impietoso nei nostri confronti, ma può anche indicarci una nuova strada da percorrere, proprio grazie a un taglio e a un cambiamento radicale. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sono giornate un po’ tese, in cui ritieni di essere stato messo da parte. C’è anche chi deve affrontare un problema fisico e per questo motivo deve ritirarsi per un po’.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Leone e Vergine

Leone: Il Leone è molto forte. Oggi abbiamo Luna, Giove, e Marte attivi. Puoi ribellarti ad un sopruso: con Giove e Marte favorevoli, addirittura, chi ha intenzione di mettersi in gioco, consultando un avvocato o un esperto, per capire come stanno le cose o per rivendicare anche le proprie posizioni, non sbaglierà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox grande cielo anche per le relazioni d’amore: forse è proprio nel momento in cui si lotta, in cui si ha bisogno di un aiuto, che si riconoscono le persone migliori. Nuovi incontri favoriti.

Vergine: Tutto quello che è nato dalla fine di maggio va rivisto, quindi non devi preoccuparti. Magari dal 23 sarai un po’ affaticato e anticipo che domenica 26 sarà una giornata un po’ pesante. Tu che sei sempre pronto all’azione e hai sempre il cervello in funzione dovresti, ogni tanto, dedicarti al più completo relax: l’ozio non è una perdita di tempo, perché consente alle nostre energie di ricaricarsi e al nostro fisico di essere nuovamente attivo. Fase in cui ti sembra di fare tutto da solo ed è per questo che potresti anche pentirti di aver accettato un incarico. Quelli che da poco hanno iniziato un progetto o un programma, sono molto affaticati.

