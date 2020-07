Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2020/ Acquario, Leone, Vergine, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2020: Acquario e Leone

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con l’Acquario: si è turbati, si devono affrontare i problemi fisici. Alcuni non accettano remore o blocchi, invece dall’altra parte c’è chi frena dipende dall’ascendente. Ci si divide tra chi vuole trasformare la sua vita e chi ha paura di farlo.

Leone: la Luna attiva rende il segno più fiero e attivo del solito, le prossime 48 ore sono importanti. Venere è positivo insieme a Marte, questo è un indizio di amore e passione. Quando si ama una persona si prova a provocarla, perché piacciono i tipi da conquistare. Si cercano prede non vittime.

Oroscopo: Vergine e Bilancia cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ecco altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: ci saranno quattro giorni importanti, si vuole chiudere il 2020 in maniera positiva. Il segno ce la farà, magari anche a tagliare rapporti inutili. Questo periodo difficile da marzo a giugno, che ha coinvolto anche i sentimenti, è servito ad alcuni a fare mente locale sulla propria vita ed alcune situazioni erano deficitarie.

Bilancia: sono giorni importanti in un periodo confuso, sarà opportuno definire i sentimenti. Da aprile non si è stati bene e ci sono state delle perplessità. Si fanno le cose anche per gli altri, per favorire le persone. Si vorrebbe mollare un progetto, ma poi si pensa agli altri. C’è grande senso della compassione ed è giusto, bellissimo, ma non deve incidere troppo sulla vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA