Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

I segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox ci arrivano dall’analisi di quanto detto a LatteMiele per oggi, 22 luglio 2020. L’Ariete vive un buon momento, libero da preconcetti e con la voglia di non fermarsi di fronte a nulla. Spesso però si finisce ad agire per convenienza, senza trovare la giusta trama per arrivare ai risultati. I Gemelli sono molto vivaci, pronti ad affrontare diverse situazioni con grande carica e voglia di fare. Giovedì e venerdì saranno giornate incerte, per questo forse è il caso di buttarsi e raggiungere risultati che potrebbero di certo regalare ottime prospettive. Sarà importante dare una svolta al momento e buttarsi in qualcosa che interessa davvero. La Vergine vivrà quattro giorni davvero importanti. È arrivato il momento di fare un salto di qualità. Questo segno avrà la possibilità di dare una sterzata al suo momento, sarà tra quelli che in questo difficile 2020 avrà la possibilità di togliersi delle soddisfazioni.

Oroscopo amore: L’Ariete cerca delle conferme in questo periodo. Luglio deve portare a definire alcune situazioni sentimentali che sarà meglio non affrontare ad agosto, quindi forse è il caso di premere l’acceleratore per raggiungere i propri obiettivi. Venere è ancora nel segno dei Gemelli che si possono considerare di certo dei privilegiati. Devono però fare attenzione in due casi e cioè quando si vive una storia non certa oppure quando si vivono due situazioni diverse in parallelo. Il Toro deve assolutamente abbandonare una tensione eccessiva che potrebbe portare dei problemi. Il Cancro invece ha buone novità con Venere che è pronta a caldeggiare nel segno in questione. Quando il Leone ama una persona gli piace stuzzicarla, provocarla, perché piacciono principalmente quei tipi che si devono conquistare. La Vergine ha visto alcune difficoltà, alcune situazioni deficitarie sono crollate.

Oroscopo lavoro: L’Ariete ha la possibilità di agire, libero da preconcetti e da blocchi che arrivano dal passato. Ci si deve soffermare solo su cose importanti, mettendo da parte quelle che sono atte solo a perdere tempo. Al Cancro non piace che venga valutato solo per quello in cui fallisce. Se si fanno cento cose per bene e a quella dopo c’è uno scivolone si tende a sottolineare quello, ma capita un po’ a tutti. La Vergine vivrà delle giornate molto interessanti in questa seconda parte di settimana. Questo perché il 2020 si riaprirà improvvisamente regalando anche buone soddisfazioni. La Bilancia ha vissuto alcune perplessità anche a livello fisico, frenando sul lavoro. A volte si vorrebbe mollare un progetto, ma poi alla fine si pensa a quello che dicono gli altri e al loro volere e allora si stringono i denti e si va avanti. Servirebbe guardare maggiormente dentro sé stessi.



