Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2020/ Gemelli, Capricorno, Cancro, Pesci

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli: il segno in questa giornata è molto vivace, ma giovedì e venerdì saranno giornate che piacciono meno. Si devono allontanare persone che sono invidiose che non capiscono perché si è sorridenti anche di fronte ai problemi. Questa è la forza del segno. L’amore con Venere nel segno è privilegiato, attenzione alle storie non chiare.

Capricorno: si è più sereni con le cose che vanno avanti. Giove e Saturno nel segno impongono delle scelte di vita epocali. Si parlava di un anno con opportunità, le maggiori saranno dal punto di vista personale. Si è capito quali sono i limiti e si vuole ripartire da zero per rimettersi in gioco. In amore meglio chiarire subito quello che non va.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Pesci

Ecco altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: il segno è turbato un po’ da primavera con problemi e contatti non giusti. Si sta facendo tanto, ma ci sono persone che notano solo le cose che non vanno. Si fanno 100 cose bene e la 101esima non va bene e viene notata. In amore ci sono buone novità con Venere che sta per caldeggiare il segno.

Pesci: mercoledì e giovedì sono giornate interessanti che possono portare vantaggi economici. Ci sono stati tanti problemi, ma in questo momento ciò che interessa di più è ritrovare verità a livello lavorativo. Ad agosto Venere inizierà un transito molto bello.



