Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 22 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox che cosa accade in amore? Con chi vi siete scontrati ultimamente? Forse con una vostra scelta? Io credo che la maggioranza dei nati sotto questo segno zodiacale si rimproveri di aver fatto molto e troppo per una persona, per una situazione e di non avere avuto molto in cambio. Sarebbe il caso di pensare all’autunno, all’inverno e a tutto il 2022. Le buone notizie non mancheranno perché l’anno prossimo Giove sarà nel segno, mentre quest’anno ha fatto solo capolino nel tuo spazio. Quindi è come se tu avessi delle idee, dei progetti, delle richieste oppure degli avanzamenti da portare avanti. Per il Cancro a volte non ti capisci appunto, come dicevo prima, e anche in amore ci vorrà un po’ di pazienza, perché sarà anche difficile capire gli altri. Cari Scorpione, recuperare i sentimenti perduti mi sembra più semplice ora che Venere ha cambiato atteggiamento. È stata piuttosto accigliata nelle prime tre settimane di luglio, ma adesso è un po’ più discreta, è un po’ meno bellicosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Scorpione: credo che tanti nati sotto questo segno abbiano dovuto affrontare una persona difficile: o si sono sentiti soffocare o magari avrebbero voluto dire delle cose che forse era meglio non dire. Attenzione. Per i Pesci penso che se il lavoro piano piano si sistemerà o ci saranno delle novità, forse quello che preme di più in questo periodo è capire cosa pensa il tuo cuore: chiediti sinceramente se una storia d’amore è importante e soprattutto se in questi giorni la persona che ti interessa sta facendo il suo dovere. Per persone che si sono separate ovviamente questo è un momento un po’ conflittuale, perché bisogna mettersi d’accordo su eventuali situazioni post-matrimonio o convivenza e quindi ci sarà un po’ da faticare.

Oroscopo Paolo Fox 21-22 luglio 2021/ Ariete con Luna favorevole, Gemelli stanchi

Infine il Cancro: questi due giorni sono un po’ confusi e molti sentono proprio una forte stanchezza addosso: un po’ sarà il clima, un po’ sarà l’umore del periodo e un po’ è anche quella Luna che governa il Cancro e che li rende sempre un po’ ballerini, nei pensieri e nelle emozioni: quante volte ti è capitato di partire al mattino sereno e di arrivare a casa assolutamente fuori di testa?

