Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 22 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: in realtà questo cielo invita alla prudenza, proprio nelle relazioni, ovvero: se una storia non convince siate pure spietati, ma se c’è una persona che vi interessa state attenti.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox un po’ di confusione che non nasce tanto per problemi personali, quanto per problemi esterni. Chi è che sta male attorno? Un figlio, un genitore, una persona cara e per malessere non intendo la salute, per carità, ma magari semplicemente è un problema psicologico, emotivo. Ci vuole un po’ di attenzione ai sentimenti, ma solo per due giorni e poi si recupera da sabato. Per l’Acquario ti senti più libero ora che ci sono delle novità e ora che questa Venere non è più contraria. Si può iniziare a pensare al futuro in maniera diversa, anche certi rapporti ritrovano complicità



Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: favoriti i nati sotto questo segno che vogliono vivere relazioni part-time, anche un po’ trasgressive, perché devo dire che negli ultimi tempi l’Acquario si è un po’ stancato di mangiare la solita minestra e quindi vuole fare qualcosa di più. Non escludo che ci siano delle persone che vogliano rispescare, riciclare un hobby, una passione, per farla diventare un lavoro, qualcosa di interessante. Insomma, buone idee in vista.

I Gemelli: cari Gemellini, se c’è una persona che vi rompe le scatole, non credo che le cose gliele manderete a dire, perché questa fine di luglio è pepata e quando voi volete mettere da parte una persona, cominciate a essere ironici, anche dissacranti.

