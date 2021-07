Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 22 luglio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Vergine

Toro: quanti amici sono saltati o quante persone, anche sul lavoro, ti hanno voltato le spalle? Io credo che l’atteggiamento più giusto dei Toro, qualunque cosa sia accaduta, è quello della tolleranza e se possibile anche della, per un po’, “nullafacenza”: nel senso che qui bisogna recuperare energie e fare solo lo stretto indispensabile. I sentimenti in recupero, dopo le prime tre settimane di Luglio “pesantucce”.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per la Vergine questa Venere è molto intrigante e voi della Vergine siete molto interessanti, perché stupite sempre le persone che vi stanno attorno. C’é chi, per dono di natura, è anche bello o bella, e quindi il gioco è fatto, ma in generale la Vergine ha anche una grande capacità di persuasione, quindi siete affascinanti di mente: voi sapete come stregare le persone e “ipnotizzarle” con la vostra intelligenza. Per il Capricorno qualcosa si sblocca e spero anche in amore. Anzi, consiglio ai cuori solitari: iniziate a farvi vedere in giro perché questo è un momento importante con Venere favorevole. Anche voi avrete più diritto ad amare.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Giornata forte: Venere favorevole, Sole non più contrario. Mi sembrano stelle che portano delle risposte, infatti dopo il 22 avevo detto anche per chi è in attesa di un accordo, di un contratto, di una proposta, potrebbero nascere delle soluzioni. Ancora di più forse in Agosto. Il Toro può sfruttare queste 48 ore per parlare, per dichiararsi, per fare delle scelte: è probabile che possano arrivare anche delle occasioni. In realtà, non tutto è andato proprio come tu avresti desiderato e addirittura persone che sembravano dalla tua parte si sono dimostrate contrarie. Per la Vergine queste sono ore decisive per far valere il vostro punto di vista. Nell’ambito del lavoro ci sono delle scelte importanti, forse anche dei tagli da fare.

