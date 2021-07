Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 22 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, in questo giovedì va trattato con cura, perché si sveglia un po’ su di giri e d’altronde di questi tempi è difficile rimanere tranquilli. Poi questo Ariete così impulsivo ha un sacco di progetti per l’autunno e devo dire che i prossimi due anni saranno uno migliore dell’altro: spicca il 2023, però sappiamo che invece i due anni passati sono quelli in cui l’Ariete è andato un po’ giù.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox peccato per questa opposizione di Saturno che dice: “Torna la competizione”. Quindi o sei in competizione con te stesso, perché ti devi superare o mantenere i risultati degli ultimi anni, oppure vai a sostituire qualcuno e non devi fare meno. In qualche modo la competizione non è amata dai sentimenti, per cui io chiedo alle coppie di non competere ma di condividere. Per il Sagittario aprire le porte alle novità è necessario perché tu vivi di questo. Se senti un po’ di pigrizia, se non ti va di fare tante cose, forse è solo perché mancano stimoli. Quando non abbiamo più stimoli, noi non abbiamo più voglia di affrontare la realtà che ci circonda.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, ritrovate un grande coraggio e con questo Sole, finalmente, nel vostro segno zodiacale da oggi, non può che esserci un grande ritorno: un ritorno di fiamma, di emozioni e un ritorno di idee che potrebbe essere molto buono combinato con un’eccellente razionalità, per fare progetti di lavoro. Per il Sagittario come rimuovere questa situazione di stallo? A volte basta un piccolo movimento, spostamento, un incontro, un’emozione: purché non ci si chiuda, purché non si pensi che il futuro non abbia alcun tipo di regalo da farci. Per fortuna solitamente il Sagittario è un ottimista. Per l’Ariete diciamo che dopo una parabola discendente è iniziata una parabola ascendente e questo è molto importante, anche per l’amore, ma soprattutto per fare progetti in vista del futuro.

