Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Per la giornata di venerdì 22 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Ariete, Toro e Gemelli per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Ariete, che venerdì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ariete: L’Ariete è uno dei segni più vivaci, perché i segni di fuoco in questo momento sono favoriti. Il fuoco che c’è dentro di te raddoppia: battaglie in corso! Sono quelle che piacciono a te, non ti lamentare se ogni tanto sei contro qualcuno, se devi lavorare tanto per ottenere un consenso perché è nella tua natura essere così. Il segno dell’Ariete rappresenta la primavera ovvero la spinta dell’energia che arriva dopo l’inverno, il germoglio che deve spuntare anche se il terreno è ancora freddo. Se attorno a te c’è troppa freddezza, tu al contrario sei molto focoso, con il rischio di trovare anche delle persone che non ti capiscono o magari troppo pigre. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox molti Ariete potrebbero pensare di metter in chiaro una questione di amore, persino sposarsi o convivere: in questo senso però il periodo migliore sarà la seconda parte di agosto. Questa Venere è dissonante e vi spinge a credere che, in alcuni legami, proprio questo sprint dell’Ariete pesi un po’ ovvero che il partner non sia al passo.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Toro e Gemelli

Toro: Il segno del Toro è pronto a vivere un momento di grande forza. La differenza con il passato è che adesso sei molto risoluto, non accetti più mezze misure, agisci, mentre negli anni passati eri molto più attendista. C’è chi si occupa di una casa, ristrutturandola, oppure acquistandola e, in questo caso, attenzione ai cavilli e ai vizi nascosti. C’è anche l’amore che può essere importante: non tornerai suoi tuoi passi se hai fatto una scelta di chiusura.

Gemelli: Questa Luna vi vuole bene! Perché quando volete siete adorabili. Sabato e domenica sarà ne vostro segno, quindi questo è un giorno che permette di programmare degli incontri d’amore e magari in questi momenti avete anche già fatto una scelta importante. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se avete progetti per il futuro, Giove vi aiuterà! Forse siete solo alla ricerca di una nuova collocazione. La visione del futuro adesso è molto chiara, a differenza di marzo e aprile, in cui tutto era ancora in embrione.

