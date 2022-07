Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: la giornata

Tocca a Cancro, Leone e Vergine: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di venerdì 22 luglio 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro

Cancro: Venere nel segno vi chiede di amare e dare il meglio di voi: in famiglia, con la persona incontrata da poco. Le maggiori incertezze riguardano lavoro e contatti, nonché contratti: è probabile che sia tutto da rivedere oppure avete lavorato tanto per delle persone poco affidabili. Non vorrei che ci fossero dei conti in sospeso, ecco perché famiglia e sentimenti contano molto: quando siete stanchi, rivolgetevi a chi vi ama e, se non c’è una persona, cercatela ora!

La giornata di Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Vorrei che ci fosse un po’ più di pazienza, ma so che questa Luna particolare crea nel leone una sorta di disagio. Comunque, non manca il fascino, il desiderio di stare al centro dell’attenzione, che è innato in questo segno, e voi avete anche il merito, non solo l’ambizione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox avete tante scelte da fare e potrete persona mandare finalmente a quel paese una persona, da convinti e contenti. Secondo Quando abbiamo Giove favorevole, tutto cambia e possiamo che illuminare gli angoli più bui della nostra vita.

Vergine: Ci sono delle tensioni in atto. Forse sei stato male, fra fine giugno e inizio di luglio, ma adesso sei tu ad avere ragione, sei tu che detti le regole del gioco. Cautela solo in amore, perché sabato e domenica saranno giornate un po’ pesanti oppure qualche Vergine avrà da fare e non potrà stare accanto al partner quanto vorrebbe.

