Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2022/ Chi al top: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo venerdì 22 luglio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sulla Bilancia

Bilancia: Posso dire che l’amore è un po’ sottotono. Chiaramente ognuno ha la propria relazione: se una storia non va bene da maggio, è chiaro che ci saranno problemi maggiori, ma se si sta lontani perché uno dei due lavora o è pensieroso, il discorso può essere diverso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox comunque, in caso di tensioni, vi consiglio di stare attenti fino a metà agosto. Nell’ambito del lavoro c’è la ricerca di un nuovo spazio, di un nuovo progetto, Ponete attenzione alle questioni legali: non esponetevi troppo in critiche o polemiche.

Scorpione: Molto importante ancora oggi non reagire alle cose in maniera spropositata e lo dico perché poi sabato e domenica avremo un cielo migliore. Questa Venere dirompente dovrebbe dirottare i vostri interessi direttamente sull’amore. È auspicabile che si aprano della possibilità! Attenzione però ai tradimenti e alle situazioni che hai vissuto nel passato. Potresti essere timoroso di commettere un errore: non è così!

Sagittario: Che ci sia una profonda differenza con il passato è sotto gli occhi di tutti, ma questo weekend in arrivo lascia spazio a qualche lontananza d’amore. È un momento in cui hai voglia di vivere qualcosa di bello, di innovativo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i Sagittario che da poco sono sposati o convivono, oppure hanno intenzione di farlo, devono stare attenti a non sentirsi ingabbiati e a non disamorarsi per questo. Punta sul lavoro, con Giove favorevole!

