Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 22 luglio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta il Capricorno secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno: Finalmente un po’ di saggezza, di tranquillità. Non che tu non ne sia dotato, ma di recente hai avuto la tentazione di buttare tutto all’aria. Non fare così! Non distruggere quello che hai creato negli ultimi anni e se poi riparti da zero è normale che tu sia in un nuovo ambiente, che devi lavorare con persone nuove e ci vuole un po’ di tempo per amalgamarsi e fare il giusto rodaggio. Prudenza in amore con Cancro e Ariete. In generale, i sentimenti sono vissuti con un accento polemico.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Acquario e Pesci

Acquario: Non è escluso che arrivi qualcosa in più, magari anche un’occasione per fare cose nuove e creative: la creatività è il tuo mondo. Ora dovresti anche trovare un po’ di spazio per te stesso, per coltivare un hobby, per divertirti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non è colpa degli altri se ti trovi in questo momento caotico: spesso, quando abbiamo dei problemi, diamo la colpa a chi ci circonda, pensando che magari ci limiti. In realtà, sei tu anche a volte hai paura di fare delle cose che suonano un po’ troppo clamorose agli occhi degli altri. Il weekend aiuta: voglia di libertà! E chi può, monterà su una moto o andrà in vacanza, per non sentire polemiche e persone nervose.

Pesci: Sapete che per voi il passato è sempre presente, quindi se i pensieri tornano, bisogna cercare di allontanarli. Hai diritto ad essere amato e questa Venere riconferma un sentimento. Ci sono giornate in cui le cose vanno bene e altre in cui non c’è nulla che funziona. Se oggi vedi che le cose non vanno, parla, perché sabato e domenica potrebbe esserci nuovamente un atteggiamento polemico nei confronti dell’amore. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox c’è sempre questo squilibrio per cui tu pensi di aver dato tanto, in cambio di poco. In caso di separazione, vai oltre e dimentica. Venere riparte con un transito molto interessante nelle giornate da lunedì in poi. Weekend da tenere sotto controllo anche a livello fisico.

