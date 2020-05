Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2020/ Cancro, Sagittario, Bilancia e Scorpione

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2020

OROSCOPO CANCRO – Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il Cancro: c’è bisogno di coraggio e pazienza, Giove opposto ha messo tanti accordi in discussione. Se si è dato più di quanto ricevuto è normale sentirsi fuorigioco. Amore nella norma e questo può essere un problema per chi cerca delle emozioni speciali. Ma se nella relazione manca la comprensione il rischio di guardarsi attorno diventa alto.

OROSCOPO PAOLO FOX SAGITTARIO – Sagittario: attenzione ai passi falsi, si deve superare un test, una prova, una verifica e capire che quanto fatto è importante ma non tutti lo valutano come si desidererebbe. Diverso il discorso è per chi ha un’attività. Alcuni condizioni fisiche hanno creato disagi. Si devono cercare risposte dentro di sé.

OROSCOPO PAOLO FOX BILANCIA – Bilancia: si è davanti a un fine settimana che può fare la differenza. C’è una forte concentrazione di pianeti per i segni d’aria. L’amore è importante, ma il segno è anche d’aria e quindi la coppia deve essere divertente, mobile e non deve creare sopraffazione. Mercurio è dissonante, questione di soldi e anticipi. Somme che si è cercato di ottenere ora sono in un limbo, disagio o distacco.

OROSCOPO SCORPIONE – Scorpione: la settimana si chiude in maniera interessante. Se non ci fosse qualche piccola polemica non ci si divertirebbe. A volte è il segno che mette sale nel rapporto. Le minestre sciape non piacciono, ma non si devono salare troppo.



