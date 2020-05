Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2020/ Capricorno, Ariete, Acquario e Vergine

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a leggere cosa accade segno per segno. Capricorno: l’organizzazione è un punto di forza, si riesce ad ottenere più di altri. Si sa come affrontare periodi difficili. Non si deve tralasciare nulla, nemmeno piccole indicazioni. I Capricorno che non si sono isolati dal mondo, lockdown a parte, possono recuperare l’amore anche se c’è stata una separazione.

Oroscopo Ariete: la giornata permette di riprendere quota. C’è grande voglia d’amare anche oggi. Da una parte è un sentimento lecito, ma questo pensiero di avere una persona cara al fianco è una cosa molto forte seguendo quanto accaduto di recente. La tensione vissuta di recente fa capire che a volte si è rimasti soli ad affrontare i problemi. C’è bisogno di qualcuno al fianco, se non c’è si può trovare. L’amore può riscattare il segno. Lavoro da tenere sotto controllo.

Oroscopo Acquario: ci si deve rilassare e anche fare scelte importanti per il futuro. Non si devono fare le cose che non piace fare soprattutto in questo periodo in cui si è stanchi. Alcune situazioni da marzo sono cambiate. L’amore va molto forte, ci vuole un complice giusto al fianco per programmare il futuro.

Oroscopo Vergine: il fatto che ci sia stato un blocco improvviso limita la capacità d’azione ovviamente. Sono state fatte scelte che prima non si sarebbero mai fatte. Questo periodo ha cambiato alcune prospettive e alcuni riferimenti. Ci sono stati momenti drammatici e chi li ha vissuti sa bene che per questo momento certi valori sono cambiati. Alcuni sono stati bene comunque anche in questa sorta di sospensione e si sono adattati a stare a casa. Ci sono tante prospettive. Visto che si stia pensando di portare avanti nuovi progetti è stimolante.



