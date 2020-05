Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2020/ Gemelli, Toro, Leone e Pesci

Pubblicità

Gemelli, il punto dell’oroscopo del giorno

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli: si è pronti a vivere l’amore. Sabato e domenica Luna, Mercurio e Venere saranno nel segno. Questo può indicare la rinascita di una passione. Questo periodo di grande recupero coinvolga i nati sotto questo segno anche a livello emozionale e professionale. Se c’è un miglioramento e un recupero pratico si torna a casa anche più soddisfatti. Gli incontri sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Toro?

Toro: momento di verifica e particolare per i desideri che saranno forti ad agosto dal punto di vista sentimentale. Giove è in buon aspetto e Saturno rallenta, si hanno tanti progetti in mente ma sempre degli ostacoli a renderli più complicati. Chi deve trovare stabilità ogni giorno ci spera ma poi deve rinviare.

Leone, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Leone: si deve accettare quello che c’è. Alcuni si sarebbero aspettati qualcosa di più. Sul piano delle equazioni di lavoro c’è sempre qualcosa che non va. Sono favoriti incontri e amicizia. Dal punto di vista economico serve sempre qualcosa di più.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Pesci: la pazienza del segno è stata messa alla prova se si pensa al passato in amore si potrebbe essere in dubbio rispetto a cosa fare nei prossimi mesi. Una certa esperienza professionale può mutare o concludersi. Se resta quella che è non soddisfa. Pur di portare a casa qualcosa si fa buon viso a cattivo gioco.



