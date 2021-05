Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 22 maggio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Vi potete sbizzarrire, la Luna e il Sole sono molto importanti e intensi, regalano parecchia luce ed è facile pensare che ci siano emozioni e voglia di ricominciare ad amare. Superate t dubbi di lavoro e dimenticate il passato”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Non dovete perdervi d’animo: oggi potrebbe nascere qualche conflitto, se si cercasse soddisfazione al di fuori del proprio rapporto di coppia. Non è un momento facile da gestire anche qualora si stiano vivendo periodi di noia. L’indecisione può diventare infedeltà, ma c’è comunque un grande cielo per le coppie che si vogliono bene.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. Vi sentite un po’ sotto pressione, avreste voluto che certe soluzioni arrivassero in fretta, ma quest’anno piano piano porterà nuovi equilibri. In amore bisognerebbe vincere una sfida: se c’è un rapporto da rimettere in sesto, mettetevi subito all’opera.

