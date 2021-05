Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 22 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Siete presi da tanti problemi, ma talvolta ve li costruite da soli. State sempre a pensare alle stesse cose e rischiate in qualche modo di stare male. La situazione astrologica più pesante è superata, c’è qualcosa da risolvere in famiglia e nei rapporti”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Si sente crescere la malinconia, sabato e domenica la Luna è dissonante. In certi momenti si avvertirà grande energia interiore, in altri momenti paura. Molto dipende dalle persone che si hanno attorno. Bisogna stare attenti alle relazioni e a non mettersi troppo in discussione, soprattutto se ci sono due storie d’amore in contemporanea.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Grande confusione emotiva causata da un rapporto sentimentale poco chiaro o da una situazione astrologica cattivella. Dal punto di vista della famiglia e delle relazioni molti rapporti sono cambiati, serve più serenità. Vi dovete adattare forse a una nuova vita, con altri riferimenti attorno: questa ricerca costerà fatica, ma porterà lontano. Giove è entrato nel segno e può sbloccare qualche progetto di lavoro”.

