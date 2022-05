Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Domenica ricca di impegni per i segni zodiacali, che potrebbero approfittare di questa giornata per rilassarsi, svolgere qualche attività diversa dal solito, passare del tempo in famiglia o semplicemente lavorare. Come sarà questa domenica 22 maggio? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. Vediamo le sue previsioni su Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 maggio 2022/ Successi sul lavoro per Acquario…

Ariete, nuovi amori in arrivo secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ariete, siete sempre in una situazione di crescita. Naturalmente molto dipende da quello che volete fare e dal vostro impegno nelle varie situazioni. Con l’Ariete non bisogna mai insistere nel fare le cose, al massimo questo segno va frenato! Un consiglio dall’oroscopo Paolo Fox: quando senti di poter volare alto, tu vuoi volare ancora più alto. Questo per te è un momento di forza e, senza pretendere cose impossibili, si può andare avanti. Fai comunque attenzione alle chiacchiere e alle problematiche che possono nascere. Siccome alcune persone ti trovano estremamente forte, possono avere paura di te. In amore, grandi scelte per le coppie che si vogliono bene, ma anche nuovi amori, per chi li cerca.

Oroscopo domani 22 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario…

Leone, siete vincenti e lo sarete fino a giugno. Infatti fino a quel mese Giove e Marte saranno in aspetto splendido, ma è probabile che oggi avrete un piccolo calo: non sempre le cose vanno nel verso giusto. Vi siete resi invincibili, agli occhi degli altri, ma avete anche giornate in cui dovete riprendere quota: piccoli disagi stagionali. Per evitare ulteriore fastidio, oggi è meglio restare sereni. L’amore? Dice l’Oroscopo Paolo Fox, dipende dall’età e dalle circostanze, ma la vita sentimentale è in pieno recupero e, dal 24, lo sarà ancora di più.

Oroscopo domani 22 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Caro Sagittario, questa è una giornata con la Luna favorevole. Magari hai dovuto lottare contro mille problemi o, addirittura, c’è anche chi è rimasto fermo per molto tempo. Questo Giove aiuta le collaborazioni e le unioni e Saturno è in ottimo aspetto. Chi ha delle carte da giocare, deve farlo: magari è stato richiamato oppure ha avuto una piccola soddisfazione. Ricorda: bisogna recuperare e le stelle ti rendono comunque protagonista. L’Oroscopo Paolo Fox dice: sei tu che decidi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA