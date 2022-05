Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata

Una nuova giornata è appena iniziata. Come sarà questa domenica per i segni zodiacali? Relax, tempo in famiglia, lavoro o altro? Indipendentemente da quali saranno gli impegni, l’Oroscopo Paolo Fox ci dà qualche indicazione su quello che potrebbe succedere. Scopriamolo insieme per i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, i rapporti sentimentali

Cancro, questo è un momento di fermo e di stop. Anche se non lo è a livello pratico, lo sarà a livello emotivo. Non ti accontenterai di relazioni banali e forse adesso per motivi personali o fisici, hai bisogno di maggiori attenzioni. Bisogna stare ulteriormente attenti ai rapporti, dice l’Oroscopo Paolo Fox. L’importante è essere e sentirsi lontani dai nemici, anche se qualcuno negli ultimi tempi potrebbe averti fatto arrabbiare.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci…

Lo Scorpione oggi è un po’ polemico. Di solito tu non dici le cose, spesso le tieni per te, ma a volte tutto va oltre ogni sopportazione. Potresti avere qualche piccolo problema: forse in questo momento non sai bene come concludere un accordo o magari è solo questa giornata che non va. È una domenica che parte in maniera nervosa, ma finisce molto bene, quindi già in serata ci saranno riconciliazioni, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Ci sarà quasi più da fare nel lavoro che in amore. Molto importante iniziare a fare nuovi progetti per il futuro.

Caro Pesci, si respira l’aria di un rinnovamento generale che sarà ancora più intenso fra l’estate e l’autunno. Gli amori che nascono in questi giorni. Ad aprile hai avuto una bella spinta da parte di Venere che è entrata nel tuo segno il 5 e proprio questo pianeta potrebbe anche non aver portato il grande amore, ma certamente chiarezza in tutti i rapporti. Questo Oroscopo Paolo Fox, favorisce non solo il lavoro e anche gli studenti che si sono impegnati a superare un esame o una prova. Da lunedì luna nel segno.











