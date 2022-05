Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la domenica

Una nuova giornata è appena iniziata e ci si chiede come andrà l’amore, la salute, la fortuna e il rapporto con gli amici e non solo. L’Oroscopo di Paolo Fox ci viene incontro dandoci qualche indicazioni su quella che sarà la domenica. Cosa succederà? Scopriamo insieme le previsioni attraverso i canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, l’amore…

Gemelli, sei un segno curioso e questo è normale quando vai a fare una cosa che non si è mai fatta prima. Mercurio è in transito nel tuo segno, poi arretrerà dal 23 e tornerà attivo dal 13 giugno: è probabile che ti offrano qualcosa e che ci sia qualche accordo. Ci sarà poi un ulteriore miglioramento nella seconda parte di giugno. Questo sarà proprio il mese delle buone notizie e delle grandi occasioni: bisogna coltivarle già da adesso. Amore che recupera giorno dopo giorno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, la Luna…

Bilancia, un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: lasciate passare le vecchie tensioni. Con questi transiti in opposizione e le molte responsabilità, familiari e lavorative, probabilmente hai avuto dei disagi negli incontri. Il segno della Bilancia, che ha sempre bisogno di un supporto, adesso sente questa mancanza. C’è dunque un senso di solitudine che può capitare anche se stai accanto a una persona. Un consiglio per te: oggi più che mai fai attenzione a non rovinare tutto. La Luna è favorevole e attiva, con un moto di ribellione. Segui sempre la tua natura.

Acquario, in questo momento hai la Luna nel segno e per questo motivo ti senti particolarmente elettrico e forte. Le avventure sono spinte da una bella Venere che sarà ancora più intrigante da martedì 24. Qualcuno potrebbe comunque avere una certa insoddisfazione, forse perché questo è un segno che difficilmente si accontenta. L’Acquario vorrebbe sempre vivere al massimo della velocità, ma ogni tanto bisogna fermarsi. L’amore può tornare protagonista, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











