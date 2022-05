Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 maggio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le stelle…

Una nuova giornata è appena iniziata. Come sarà questa domenica per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox che in questo nuovo giorno ci dà indicazioni per comprendere cosa potrebbe succedere. Vediamo le previsioni per Toro, Vergine e Capricorno attraverso i microfoni di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, luna dissonante

Toro, bisogna stare attenti a non perdere quello che già si possiede, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono state situazioni o persone che hanno cercato di mettere in discussione o addirittura potresti aver avuto problemi con il partner in cui uno dei due è stato male. Anche in amore, pur volendo tanto bene a una persona, è probabile che ci sia stata qualche incomprensione. Stelle importanti, ma questa domenica un po’ di fatica si fa sentire. Possiamo dire che è colpa della Luna dissonante ma, alla fine, vinci tu.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno

Vergine, oggi risentite un po’ del nuovo transito del Sole. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che in questo momento bisogna mettere a posto alcune questioni di soldi, ancora di più nella seconda metà di giugno: i conti devono quadrare. Ogni tanto hai bisogno di fare il punto della situazione, dunque non dimenticare di parlare d’amore. Per le coppie lontane, ora è il momento di ripartire.

Capricorno, per quanto riguarda l’amore, è meglio preservarlo non parlando solo di lavoro e preoccupazioni. Alcuni discorsi sono confusi e il dialogo non è sempre agevole ma bisogna sforzarsi e ricordare che c’è anche altro, nonostante da tempo tu stia cercando di risolvere un problema di lavoro. Ad esempio, chi ha un lavoro iniziato da poco si sente un po’ precario e vorrebbe maggiori garanzie e la stessa cosa pensa chi è in un’attività da tempo, perché forse vuole cambiare. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo è un buon cielo per gli incontri fugaci, mentre ci vuole un po’ di attenzione per le coppie di lunga data.

