Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 marzo 2020/ Cancro, Bilancia, Scorpione e Pesci

Anche i segni d’Aria, come di consueto, sono al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. L’astrologo, in questa domenica 22 marzo 2020, parla per il segno “doppio” per eccellenza ancora una volta di una giornata all’insegna dell’agitazione: entro due settimane al massimo si decideranno anche le sorti di un lavoro. Potete dare prevalenza ad alcune situazioni che per voi prima non contavano. Per quanto ora diate importanza a famiglia e amore le difficoltà ci sono. La Bilancia si sente più libera, da venerdì scorso non avete più a che fare con persone che non vi piacciono. Tenete molto alla forma. Saturno sta per tornare favorevole. Anche se c’è stata una chiusura presto ci saranno novità. Capitolo Acquario: Saturno nel segno, il grande revisore dei conti, vi chiede molta cautela nelle spese. In amore da aprile scelte importanti, nei momenti di estrema difficoltà capiamo come desideriamo vivere. Molti possono sfruttare il periodo per togliersi fastidi.

Oroscopo per Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci sono i segni d’Acqua oggetto delle previsioni di Paolo Fox su Radio Latte e Miele per oggi, domenica 22 marzo 2020. Per il Cancro situazioni conflittuali e situazioni non facili. Di fronte a certe tensioni e problemi reagite con un po’ di distacco e anche con voglia di fare polemica. Ora avete la Luna favorevole. Siete dello Scorpione? Questo segno è pronto a cambiare qualcosa e discutere d’amore ma è bloccato se si cerca di fare la pace. In amore dovete fare i conti. Se avete avuto problemi sentimentali non mettete troppa carne al fuoco. Aspettate il prossimo mese prima di fare delle scelte sbagliate. Chiusura per il segno dei Pesci: questo è un momento di turbolenza e voi siete come spugne per cui assorbite tutto ciò che prendete dall’esterno. Importante rivalutare l’amore. Le coppie che stanno vivendo un momento problematico per le libertà devono essere molto schiette.



