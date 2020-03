Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 marzo 2020/ Vergine, Capricorno, Leone, Sagittario e…

Torna anche oggi, domenica 22 marzo 2020, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Primo segno zodiacale, nonché di Fuoco, è l’Ariete: c’è bisogno di tranquillità, molti si trovano in questa situazione, però ci sono segni che riescono a fare buon viso a cattivo gioco, ed altri come voi che se si sentono privati di libertà sono in trappola e la tensione sale. Marte è da tenere sotto controllo. Non ci si allontana dalle previsioni del 2020. Quando nel passato si sono vissute grandi difficoltà si è vista una cosa: c’è un destino con una D maiuscola che non si può prevedere. Il piccolo destino però si può prevedere. Con Saturno che piano piano torna attivo presto ci sarà una nuova apertura. Serve relax.Il Leone deve stare attento all’amore. Il resto, cioè le preoccupazioni, vanno tenute alla larga. Vedere l’acqua in superficie calma in ogni caso non significa che non ci siano i mulinelli. In amore dite ciò che pensate anche in modo brusco. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: in questo periodo siete stanchi e nervosi, adesso dovete essere rigorosi. Siete il segno di viaggi e libertà, adesso queste iniziative sono bloccate per un po’ a causa del coronavirus e si capisce che possiate sentirvi chiusi in un tunnel. Da aprile le coppie che si vedevano poco e non avevano molto da dire sono in uno stato di agitazione.

Oroscopo per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra oggetto del nostro focus sulla base delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Partiamo dal secondo segno zodiacale, che in questa domenica 22 marzo 2020 è aiutato da Giove, ma Marte e Saturno sono dissonanti. Le risorse ora sono presenti ma vanno centellinate. Toro, Acquario ma anche Leone devono rivedere i propri conti ed evitare azzardi. Vale per soldi e lavoro. Adesso poi avete altri problemi. Da maggio le cose andranno in modo diverso. La Vergine ha una domenica confusa e nervosa, se siete confusi voi è confuso il mondo. La Luna opposta chiede pazienza con gli altri e nelle relazioni. Siete affidabili. Momento di stress e di shock. Chiusura per il Capricorno, che ha bisogno di una pausa di riflessione normale: quando avete un dubbio volete stare soli. Inoltre dovete anche programmare un futuro migliore. Reagire alle provocazioni del periodo non è facile. Dovete maturare un’idea prima di esporla. Non fate scelte su due piedi.



