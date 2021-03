Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 marzo 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete

È tempo di oroscopo di Paolo Fox anche in questo lunedì 22 marzo 2021. Possiamo contare sulle previsioni dell’astrologo fornite tramite le frequenze di Radio Latte&Miele. Nello specifico, nella rubrica “Latte&Stelle” l’esperto degli astri ha affrontato ovviamente i temi che riguardano la giornata dei segni di Fuoco: Leone, Sagittario e Ariete. Pronti a scoprire cosa dovete aspettarvi?

Paolo Fox, oroscopo settimanale 22-28 marzo 2021/ Classifica, segni top: Gemelli...

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Leone grazie a Sole e Venere in buon aspetto, questa settimana potrebbe contribuire a liberarsi degli impedimenti vissuti nella prima parte dell’anno. Gli avvenimenti degli ultimi due mesi potrebbero aver creato qualche perplessità, ma ora sembra possibile apprezzare i risvolti più interessanti anche delle situazioni meno convincenti.

Paolo Fox, oroscopo settimanale 22-28 marzo 2021/ Classifica, segni flop: pesci...

Se siete nati sotto il segno del Sagittario, queste giornate invitano a mettere da parte il nervosismo ereditato dai blocchi dei mesi appena trascorsi per riuscire ad apprezzare le opportunità che potrebbero essere sul punto di concretizzarsi. In ambito lavorativo, sarebbe bene riuscire a contare su un po’ di organizzazione in più.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per completare la carrellata relativa ai segni di Fuoco, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sull’Ariete grazie al Sole nel segno, la giornata di oggi sembra offrire un discreto recupero, utile a ritrovare la voglia di coltivare dei nuovi progetti. Potrebbero continuare ad esserci un po’ di preoccupazioni portate da una Luna in quadratura, ma le scelte che si prenderanno nelle prossime settimane aiuteranno ad ottenere risultati importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA