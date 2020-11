Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020/ Che giornata sarà? Toro, Bilancia, Pesci…

Tornano anche oggi, domenica 22 novembre 2020, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Strutturiamo la nostra carrellata di segni da quelli di Fuoco, a partire dall’Ariete: alcune problematiche difficili da superare sembrano rendere questa domenica un po’ malinconica. Per superare queste ore nella maniera più serena possibile sarebbe bene riuscire a distrarsi un po’, restando consapevoli che da Dicembre le cose miglioreranno. Capitolo Leone: dopo due giornate abbastanza pesanti, questa domenica sembra promettere qualche stimolo in più, utile a trovare nuove soluzioni. Chi si è trovato a doversi confrontare con persone che hanno tradito la sua fiducia farebbe bene ad evitare i conflitti e allontanarsi: in questo momento sarebbe importante riuscire a dedicarsi all’amore senza lasciarsi distrarre. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: la giornata di oggi invita a fare le cose con molta calma per non rischiare di alimentare il nervosismo che sembra caratterizzare queste ore. La voglia di sottrarsi ad una situazione pesante e una diffusa stanchezza potrebbero generare conflitti e polemiche.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 22 NOVEMBRE: SEGNI DI TERRA

Segni di Terra protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Che domenica 22 novembre sarà per i nati Toro? Dopo due giornate molto agitate a causa di alcune problematiche familiari, oggi sembra possibile godere di un certo recupero, soprattutto sul piano emotivo, fermo restando che molti potrebbero continuare a riservare un atteggiamento molto critico nei confronti di tutte quelle situazioni che sembrano essere poco chiare. Per la Vergine questa giornata sembra presentarsi all’insegna del nervosismo e dell’indolenza. Nonostante quest’anno, con tutte le sue difficoltà, si sia rivelato piuttosto favorevole ai nati sotto questo segno, la necessità di mettere ordine all’interno di situazioni abbastanza confuse potrebbe far avvertire un certo peso psicologico. Chiusura per il Capricorno: nonostante le difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi, sembra essere arrivato il momento di rivalutare alcune situazioni. I cambiamenti che stanno avvenendo sembrano essere molto favorevoli e con l’avvicinarsi di Dicembre si potrà contare su qualcosa di più anche per quanto riguarda le relazioni.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 22 NOVEMBRE: SEGNI D’ARIA

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox a Radio Latte e Miele. Domenica 22 novembre 2020 che per i Gemelli sembra portare qualche piccolo fastidio dovuto ad un po’ di nervosismo o ad alcuni imprevisti spiacevoli. In generale questo sembra essere un periodo abbastanza positivo ma potrebbero esserci ancora delle situazioni da chiarire: in queste ore sarebbe meglio evitare conflitti, specialmente con persone nate sotto il segno della Vergine o dei Pesci. E la Bilancia? Le trasformazioni avvenute durante gli ultimi tempi chiedono di ridefinire alcune situazioni, ma con l’arrivo del 2021 si potrà contare su una situazione astrologica molto favorevole che saprà contribuire positivamente a questa ricerca di nuove certezze. Gran finale per l’Acquario: queste giornate invitano a cambiare prospettive per riuscire a mettere in atto tutti quei cambiamenti che da tanto rappresentano un pensiero costante. Giove e Saturno, nel segno a partire da Dicembre, riusciranno a dare grande slancio ai nuovi progetti.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 22 NOVEMBRE: SEGNI D’ACQUA

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 novembre 2020, investono sulle frequenze di Radio Latte e Miele anche i segni d’Acqua. Si parte dal Cancro, con una giornata che sembra promettere momenti molto interessanti, soprattutto sul piano emotivo. In queste ore si potrebbe rivalutare positivamente un sentimento o godere di incontri molto stimolanti. Scorpione: la presenza di Venere e Luna in aspetto favorevole potrebbe rendere questa giornata molto interessante dal punto di vista emotivo. In particolare in queste ore ci si potrebbe accorgere del valore di una persona cara. Potevamo chiudere il nostro Zodiaco senza citare le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Pesci? Questa domenica invita a riflettere e a tirare le somme riguardo alcune situazioni passate e la propria condizione attuale: in queste ore si potrebbe godere di qualche interessante intuizione utile a recuperare una situazione sentimentale problematica, purché non ci si lasci vincere dalla malinconia.



