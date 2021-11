Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 novembre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Ci ritroviamo per l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che richiama l’attenzione di tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo spazio, ci occuperemo dei segni di Fuoco, con le indicazioni fornite dall’astrologo tramite le frequenze di Radio Latte e Miele. Se non vedete l’ora di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 22 novembre 2021, a voi nati Ariete, Leone, Sagittario, non dovete fare altro che proseguire con la lettura.

L’oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco si apre con le previsioni dell’Ariete. La settimana per il segno zodiacale dell’Ariete parte un po’ confusa. Vi ho detto che ci sono due piani di osservazione: c’è un passato difficile, quindi tanti Ariete devono recuperare, come spiego quasi ogni giorno, ma c’è un presente pieno di buona volontà. Quindi devo dare una buona valutazione all’Ariete, perché ha la forza di reagire a tanti problemi, però i problemi ci sono! E allora se guardassi la situazione dal punto di vista delle problematiche da risolvere, forse dovrei essere meno ottimista: però io so che l’Ariete scala le montagne, so che si libera dei pesi in maniera molto facile. C’è la possibilità di rivalersi di alcuni torti subiti.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il segno del Leone. Avrebbe bisogno di un po’ di fiducia da parte degli altri: tu sai quello che devi fare, sai come agire, poi il Sole è tornato favorevole, e quindi anche se ti sei imposto delle prove, puoi superarle. Quando ti mettono alla prova e quando ti senti in competizione, dai il meglio di te. Però non rovinarti la giornata se magari non tutto va come vorresti.

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Sagittario, che ha in mente di fare delle cose nuove e adesso con il Sole nel segno finalmente si può parlare di un riscatto, si può iniziare a pensare ad una rivalutazione delle proprie capacità. Considerando che il Sagittario è un segno creativo, che tipo di creatività ha il Sagittario? Un tipo di creatività molto valida se si parla di cambiamenti e azioni, non sei un creativo che sta seduto al tavolino, tu sei un creativo che si muove, che ha bisogno di verifiche, di fare richieste. Chiaro che se non vuoi più lavorare per un certo gruppo, in una determinata situazione, fra aprile e maggio ci saranno delle novità.

