Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 novembre 2021/ Capricorno, Vergine e Toro: amore e salute

La settimana può avere inizio, ma come sarebbe senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Per fortuna non dobbiamo chiedercelo davvero, visto che ci sonoa le indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In questo focus ci occupiamo dei segni di Terra, quindi cosa prevedono le stelle per i nati Capricorno, Vergine e Toro per la giornata di oggi, lunedì 22 novembre 2021? Scopriamolo subito…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 novembre 2021/ Classifica segni Top: ariete...

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

Cominciamo con il segno della Vergine, che secondo l’oroscopo Paolo Fox ha in mente di raggiungere molti traguardi ma questa settimana è piena di piccole tensioni: il Sole e, tra un po’, anche Mercurio contrari parlano di questioni di lavoro, frasi che non vengono capite, intuizioni non sempre valide e potrebbero esserci delle tensioni in più anche da adesso. Quindi la prima cosa che devi fare è allontanarti da persone che non devi frequentare. In amore non riversare problemi nati altrove.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

I Capricorno devono sfruttare questa bella Venere che innanzitutto regala molto fascino. Considerando che sono di solito i bei tenebrosi dello zodiaco, adesso riescono a colpire il cuore. Gli studenti che negli ultimi mesi non hanno macinato grandi successi, riprendono quota: esami favoriti, chiamate entro fine mese. Chi si muove ora in amore, avrà successo: chi si sposa, chi vuole convivere avrà qualcosa in più. Le emozioni di questo periodo non vanno sottovalutate, sarebbe importante fare progetti e programmi in grande stile. Il Capricorno ogni tanto è affaticato e oggi la Luna opposta parla di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Toro sta vivendo una situazione particolare per quanto riguarda la vita privata: le persone che hanno una bella storia non devono perderla di vista, mi raccomando! Perché questo è un cielo premiato da Venere per molte settimane. Però, l’unico dubbio, come al solito, riguarda lavoro e soldi perché lì bisogna essere chiari: conservare una buona fiducia nelle proprie qualità è molto importante. Si completa così l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA